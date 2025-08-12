Rekor artış! Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımlar yüzde 27,1 arttı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) yayımladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2024 yılında küresel doğrudan yatırımlar yüzde 11 düşüş kaydetti. Buna karşın Türkiye, aynı dönemde yüzde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haziran ayında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu'nda kesinleşen verilere göre 2024 yılında küresel doğrudan yatırımların yüzde 11 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

İLK YARIDA GÜÇLÜ PERFORMANS: 6,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı haziran ayı verilerine göre, Türkiye’ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacmi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarı ise 13,1 milyar dolar olarak kaydedildi ve Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye erişti.

YATIRIMCI ÜLKELER ARASINDA HOLLANDA ZİRVEDE

Verilere göre, 2025’in ilk yarısında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke Hollanda oldu. Onu Kazakistan ikinci, ABD ise üçüncü sırada takip etti. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Azerbaycan, İsviçre, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık ve Avusturya izledi.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında yüzde 47 payla toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken alan oldu. İmalat sektörü yüzde 27 ile ikinci sırada yer alırken, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 8 payla üçüncü sırada konumlandı.

“YATIRIMCILARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİNİN NET BİR GÖSTERGESİ”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu,

"Yılın ilk yarısına dair elimizdeki veriler gösteriyor ki yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu ayrıca, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyon doğrultusunda Türkiye’yi ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını belirtti. Jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini vurgulayan Dağlıoğlu, ülkenin gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK, NİTELİKLİ PROJELERİ ÖNCELİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen başarılı yatırım performansının 2025 yılının ilk yarısında da devam ettiğini ifade eden Dağlıoğlu, özellikle girişimcilik ekosistemindeki teknoloji yatırımlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Dağlıoğlu, "Katma değeri yüksek, nitelikli UDY projelerini önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu kapsamda sadece ekonomik büyüklük değil özellikle teknoloji transferi sağlayan, istihdam yaratma potansiyeli yüksek, tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendiren ihracat odaklı yatırım projelerine öncelik veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.