Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları
Dün görülen tarihi zirvenin ardından gelen kar satışları piyasaların yönünü değiştirdi mi? Gram altın sabah saatlerinde yeniden harekete geçerken, yatırımcılar güncel rakamları yakın takibe aldı. İşte güncel altın fiyatları...
Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gözü kulağı piyasalardan gelecek verilerde. Dün 7.128 TL seviyesini görerek tarihi bir zirveye imza atan gram altın, ardından gelen kar satışlarıyla bir miktar geri çekilmişti. Ancak bu sabah itibarıyla ibre yeniden yukarı döndü.
Güne 7.070 TL seviyesinden başlangıç yapan gram altın, rekor seviyelere yakın bir seyir izleyerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler merakla izleniyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte vatandaşlar da "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel altın satış fiyatları şöyle şekillendi:
Gram altın satış fiyatı: 7.076,73 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.951,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.903,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.504,06 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.623,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 119.124,45 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.077,11 dolar