Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları

Dün görülen tarihi zirvenin ardından gelen kar satışları piyasaların yönünü değiştirdi mi? Gram altın sabah saatlerinde yeniden harekete geçerken, yatırımcılar güncel rakamları yakın takibe aldı. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gözü kulağı piyasalardan gelecek verilerde. Dün 7.128 TL seviyesini görerek tarihi bir zirveye imza atan gram altın, ardından gelen kar satışlarıyla bir miktar geri çekilmişti. Ancak bu sabah itibarıyla ibre yeniden yukarı döndü.

1 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Güne 7.070 TL seviyesinden başlangıç yapan gram altın, rekor seviyelere yakın bir seyir izleyerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

2 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler merakla izleniyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte vatandaşlar da "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

3 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel altın satış fiyatları şöyle şekillendi:

4 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 7.076,73 TL

5 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.951,00 TL

6 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 23.903,00 TL

7 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 47.504,06 TL

8 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.623,00 TL

9 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 119.124,45 TL

10 11
Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 5.077,11 dolar

11 11
altın fiyatları