Rekor geliyor mu? Altında son durum: İşte güncel altın fiyatları

Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gözü kulağı piyasalardan gelecek verilerde. Dün 7.128 TL seviyesini görerek tarihi bir zirveye imza atan gram altın, ardından gelen kar satışlarıyla bir miktar geri çekilmişti. Ancak bu sabah itibarıyla ibre yeniden yukarı döndü.