Rekor sonrası sert fren! Altın fiyatlarında son durum
Son üç işlem gününde tarihi zirveleri test eden altın piyasasında ibre, gelen kâr satışları ve küresel mesajlarla aşağı yönlü hareketlendi. Yatırımcılar "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, piyasalardaki tablo da netleşti.
Altın fiyatları, son günlerde üst üste görülen rekor seviyelerin ardından Perşembe günü düşüş eğilimine girdi. Piyasada yaşanan bu geri çekilmede, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi etkili oldu.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Fed Başkanı’na hem de İran’a yönelik verdiği daha ılımlı mesajlar, piyasalardaki gerginliği azaltarak güvenli liman talebini zayıflattı.
Bir önceki seansta 4.642,72 dolar ile rekor kıran spot altın, bu gelişmelerin ardından ons başına 4.584 dolara kadar geriledi.
İç ve dış piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, altın ve döviz kurundaki değişimleri yakından izleyen vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak olanlar, 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel rakamları sorguluyor.
Piyasaların açılmasıyla birlikte 15 Ocak 2026 tarihli güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Gram altın satış fiyatı: 6.378,80 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.559,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.118,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.309,47 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.074,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 106.098,13 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.588,42 dolar