Rekor üstüne rekor! Altın 2026’da uçacak ama sonrasında ne olacak?

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, ABD’de devam eden makroekonomik riskler ve yatırımcı talebindeki artış nedeniyle altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın fiyatı hedefini 3.600 dolara çıkarırken, haziran ve eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3.700 dolar olarak güncelledi.

UBS’nin analizine göre, altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ve merkez bankalarının alımları fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ayrıca, küresel ölçekteki dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altına olan talebi artıran başlıca faktörlerden biri olduğu vurgulandı.

ABD EKONOMİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Ekonomim'e göre, UBS değerlendirmesinde, ABD'deki yüksek enflasyon, potansiyelin altında seyreden ekonomik büyüme ve Fed'in olası faiz indirimleri gibi makroekonomik unsurların dolar üzerinde baskı yaratarak altını güçlendireceği belirtildi. Banka raporunda şu ifadeye yer verildi:

“ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir.”

ETF TALEBİNDE CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi beklentisini 450 metrik tondan 600 metrik tona çıkardı. Bu artış, yatırımcıların altına yöneliminin güçlendiğini ortaya koyarken, Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2025’in ilk yarısında 2010'dan bu yana en güçlü girişler kaydedildi.

UBS, 2025 yılı boyunca küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık talep düzeyine işaret ediyor. Merkez bankalarının alımlarının ise 2024’teki rekor seviyelerin biraz altında seyretmesi bekleniyor.