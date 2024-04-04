Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Fed Başkanı Powell dün yaptığı açıklamasında faiz indirimi için bekleyecek zamanın olduğunu vurguladı. Açıklamaların ardından ons altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzman isim altının gram fiyatı için tahminini paylaştı, bu yıl göreceği rakamı açıkladı.
Altın fiyatları üzerinde kritik öneme sahip açıklama geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklenen konuşmasını gerçekleştirdi. Powell politika yapıcıların faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanı olduğunu belirterek, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğini vurguladı.
Konuşmasında istihdam artışlarına ilişkin son okumaların ve beklenenden yüksek enflasyonun bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yineledi.
KISA SÜREDE YÜZDE 17'DEN FAZLA DEĞER KAZANDI
Altın fiyatları bu açıklamaların ardından Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Ons altın bu sabah 2.304,94 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve şu sıralarda 2300 doların altına geri çekildi.
Böylece altın fiyatı son 1 ayda yüzde 17.28 ve yıl başından bu yana yüzde 14.12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12.70.
GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?
Yurt içinde ise gram altın fiyatı serbest piyasada şu sıralar 2394 liradan değerlenirken, çeyrek altın 4 bin 267 lira, Cumhuriyet altını 17.099 lira seviyelerinde bulunuyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, en kötü senaryoda altında kısa vadede yatay bant olabileceğini belirtti: