Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı

KISA SÜREDE YÜZDE 17'DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Altın fiyatları bu açıklamaların ardından Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme olasılığı ve merkez bankalarından gelen talebin devam etmesinin etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Ons altın bu sabah 2.304,94 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve şu sıralarda 2300 doların altına geri çekildi.

Böylece altın fiyatı son 1 ayda yüzde 17.28 ve yıl başından bu yana yüzde 14.12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12.70.