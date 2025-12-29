Rekorun ardından altın frene bastı: 29 Aralık güncel altın fiyatları belli oldu
Altın piyasasında rekor serisinin ardından rüzgar tersine döndü. Jeopolitik gelişmeler ve kar satışlarıyla birlikte "güvenli liman" talebi zayıflarken, yatırımcıların gözü 29 Aralık sabahı güncel listeye çevrildi.
Altın alım satımı yapanlar ile yatırımcılar, güncel fiyatları merakla takip ediyor.
Gram altın güne 6.225 TL, ons altın ise 4.510 dolar seviyesinden giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta görülen zirve noktaların ardından piyasada bir soluklanma süreci gözlemleniyor.
KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLDU
Fiyatlardaki bu durağanlaşmanın temelinde küresel gelişmeler yatıyor. ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ve Ukrayna liderleriyle gerçekleştirdiği temasların ardından ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda dengeleri değiştirdi. Bu açıklama, yatırımcıların "güvenli liman" talebini zayıflattı. Ayrıca fiyatların geçen hafta rekor seviyeleri görmesi, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesini tetikledi.
Piyasa uzmanları teknik görünümde ons altın için aşağı yönlü hareketlerde 4.450 dolar seviyesinin kritik destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyor.
İŞTE 29 ARALIK GÜNCEL LİSTE
Vatandaşların sabahın ilk saatlerinden itibaren araştırdığı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Gram altın satış fiyatı: 6.232,37 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.300,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.595,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.230,46 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.999,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.392,33 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.510,16 dolar