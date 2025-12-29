Rekorun ardından altın frene bastı: 29 Aralık güncel altın fiyatları belli oldu

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki bu durağanlaşmanın temelinde küresel gelişmeler yatıyor. ABD Başkanı Trump’ın, Rusya ve Ukrayna liderleriyle gerçekleştirdiği temasların ardından ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda dengeleri değiştirdi. Bu açıklama, yatırımcıların "güvenli liman" talebini zayıflattı. Ayrıca fiyatların geçen hafta rekor seviyeleri görmesi, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesini tetikledi.