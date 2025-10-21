Rekorun ardından altında ters rüzgar: Uzmanlardan yeni uyarı geldi

“ALTINDA RALLİNİN DEVAM ETMESİ İÇİN ALAN VAR”

Analist Tim Waterer, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki gevşeme altın fiyatlarını bugün biraz aşağı çekti. Ancak Fed faiz indirimleri rotasında kaldığı sürece, altındaki her düşüş alım fırsatı olarak görülecek” dedi.

Waterer ayrıca, “ABD enflasyon verileri yukarı yönlü sürpriz yapmazsa altın rallisinin devam etmesi için alan var” ifadelerini kullandı.