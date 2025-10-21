Rekorun ardından altında ters rüzgar: Uzmanlardan yeni uyarı geldi

Rekor seviyelere ulaştıktan sonra yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın 4.400 dolar direncini aşamayınca yüzde 2,05 gerileyerek 4.266 dolara indi.

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda gördüğü rekor seviyelerin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle geriledi. 

Ons altın, geçtiğimiz haftanın son işlem günü ve bu haftanın ilk işlem gününde 4.400 dolar direncine yönelik iki ayrı denemede bulundu ancak bu seviyeyi aşamadı.

Direncin aşılamamasıyla birlikte sert satışlar geldi. Kar satışlarının artmasıyla birlikte fiyatlardaki düşüş hız kazandı.

ONS ALTINDA YÜZDE 2’LİK GERİLEME

Ons altın, saat 11.38 itibarıyla yüzde 2,05 düşüşle 4.266 dolar seviyesine geriledi. Bir önceki gün ons altın 4.381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.245 dolara kadar indi. Yaşanan geri çekilmelere rağmen, altın fiyatları ay başına göre yüzde 10,75 ve yıl başına göre yüzde 62 oranında yükselişini koruyor.

DOLAR ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Altın fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak dolar endeksi (DXY) de yeniden güç kazandı. Geçtiğimiz haftada düşüş eğiliminde olan endeks, Cuma günü gördüğü 97,80 seviyesinden son iki günde 98,64’e kadar yükseldi.

Uzmanlara göre, ABD dolarındaki bu toparlanma, yatırımcıların kısa vadeli risk iştahını artırarak altın talebinde zayıflamaya neden oldu.

“ALTINDA RALLİNİN DEVAM ETMESİ İÇİN ALAN VAR”

Analist Tim Waterer, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki gevşeme altın fiyatlarını bugün biraz aşağı çekti. Ancak Fed faiz indirimleri rotasında kaldığı sürece, altındaki her düşüş alım fırsatı olarak görülecek” dedi.

Waterer ayrıca, “ABD enflasyon verileri yukarı yönlü sürpriz yapmazsa altın rallisinin devam etmesi için alan var” ifadelerini kullandı.

“YENİ ZİRVELERDE GERİ ÇEKİLMELER YAŞANIYOR”

WisdomTree Emtia Stratejisti Nitesh Shah, altın fiyatlarındaki yükselişin agresif bir hızda ilerlediğini belirterek, “Altın fiyatlarının daha da yükselme potansiyeli var, ancak yükselişin hızı biraz agresif olduğu için yeni zirvelere ulaşıldığında geri çekilmeler yaşanıyor” dedi.

