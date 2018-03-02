Türkiye'nin en eski sanayi kuruluşları arasında yer alan İzmir merkezli 56 yıllık Altınyağ Kombinaları'nın tüm gayrimenkulleri ve makine parkını Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group'a satışında son aşamaya geçildi. Satışla ilgili niyet mektubunun imzalanması ve takibindeki durum tespit görüşmelerinin ardından iki grup varlık satış devir işlemlerinin başlatılması için bir araya geliyor

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, 1962 yılında İzmir'de kurulan Altınyağ Kombinaları, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hem kendisine hem de iştiraki Gürtaş'a ait tüm gayrimenkuller ve makine parkını, Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group'a KDV hariç 34 milyon dolara satacağını açıklamıştı. Bununla ilgili olarak bir niyet mektubu imzalanırken, aradan geçen süreçte Due Diligence (durum tespit süreci) görüşmeleri de tamamlandı.



Şirketten bugün KAP'a gönderilen açıklamada, "Sodrugestvo Group S.A.'dan satınalma sürecine ilişkin varlık satış devir işlemlerinin başlatılması adına, 'room 22 14A Rakovskaya str. Minsk 220004 Republic of Belarus' adresinde görüşülmek üzere 07.03.2018 tarihinde toplantı için resmi davet alınmıştır." denildi.



İmzaların atılması ile Altınyağ ve Gürtaş'a ait tüm gayrimenkuller ve makina parkı Lüksemburg merkezli şirkete geçecek.



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