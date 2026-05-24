Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK'dan doğal gaz, motorin ve elektrik için peş peşe kritik kararlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektörünü yakından ilgilendiren çok önemli kararlara imza attı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK'dan doğal gaz, motorin ve elektrik için peş peşe kritik kararlar
Yayınlanma: Güncellenme:

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurul kararlarıyla, 4 büyük doğal gaz dağıtım şirketinin perakende satış tarifelerinde revizyona gidilirken; motorin kalite standartları ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım bedelleri yeniden düzenlendi.

4 Doğal Gaz Şirketinin Tarifesi Yeniden Belirlendi

EPDK tarafından alınan karara göre; Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Denizli Gaz Dağıtım AŞ ve Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin perakende satış tarifeleri revize edildi. Yapılan bu dokunuşla şirketlerin 2022 ile 2026 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan "üçüncü tarife uygulama dönemi" perakende satış parametreleri güncellendi.

Düzenleme kapsamında, söz konusu dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedelleri, tarife uygulama dönemi hesaplamalarına ilişkin detaylar ve gelir farkı sonrası ortaya çıkan gelir gereksinimleri yeni piyasa şartlarına göre yeniden şekillendirildi.

Motorinde Yeni Standart İçin Tarih Netleşti: 1 Haziran 2027

EPDK, akaryakıt piyasasını doğrudan etkileyecek motorin türlerine ilişkin teknik mevzuatta da kritik bir değişikliğe gitti. Alınan kararla, "TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerek ve Deney Yöntemleri Aralık 2025" standardı kapsamında yer alan ve yakıt kalitesini yakından ilgilendiren "4 mikrometreden büyük partikül sayısı" özelliğinin teknik düzenleme olarak yürürlüğe giriş tarihi 1 Haziran 2027 olarak ilan edildi.

Lisanssız Elektrik Üreticilerine Geçici Tarife: "Lisanssız Üretici-2"

Elektrik piyasasında ise yenilenebilir enerji yatırımlarını ilgilendiren bir dağıtım bedeli kararı alındı. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEKDEM) kapsamında 10 yıllık yasal teşvik ve işletme süresini tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin yeni yol haritası çizildi.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, 10 yıllık süresini dolduran bu tesislere, konuya ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanana kadar geçici bir geçiş dönemi uygulaması yapılacak. Bu süreçte tesislerin şebekeye elektrik verme (veriş yönlü) dağıtım bedeli olarak "Lisanssız Üretici-2" tarifesi üzerinden faturalandırma gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer açıklamasıİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer açıklamasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

doğal gaz motorin
Günün Manşetleri
Doğal gaz, motorin ve elektrik için peş peşe kritik kararlar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan
Kılıçdaroğlu Partide hırsızlığa ve harama karşı temizlik yapacak
Tarım Bakanlığı'ndan radikal karar!
Kılıçdaroğlu - Özel ekibi görüşecek! Temsilciler belli oldu
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
4 ilde kırmızı bültenli elebaşlarına şafak baskını!
Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı!
Çok Okunanlar
950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 950 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Yarın BİM'de neler var? BİM 25 Mayıs Pazartesi aktüel kataloğu Yarın BİM'de neler var? BİM 25 Mayıs Pazartesi aktüel kataloğu
Yarın ve arife günü eczaneler, PTT ve noterler açık mı? Yarın ve arife günü eczaneler, PTT ve noterler açık mı?
Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu?
Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı! Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı!