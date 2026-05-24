Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK'dan doğal gaz, motorin ve elektrik için peş peşe kritik kararlar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurul kararlarıyla, 4 büyük doğal gaz dağıtım şirketinin perakende satış tarifelerinde revizyona gidilirken; motorin kalite standartları ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım bedelleri yeniden düzenlendi.

4 Doğal Gaz Şirketinin Tarifesi Yeniden Belirlendi

EPDK tarafından alınan karara göre; Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Denizli Gaz Dağıtım AŞ ve Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin perakende satış tarifeleri revize edildi. Yapılan bu dokunuşla şirketlerin 2022 ile 2026 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan "üçüncü tarife uygulama dönemi" perakende satış parametreleri güncellendi.

Düzenleme kapsamında, söz konusu dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedelleri, tarife uygulama dönemi hesaplamalarına ilişkin detaylar ve gelir farkı sonrası ortaya çıkan gelir gereksinimleri yeni piyasa şartlarına göre yeniden şekillendirildi.

Motorinde Yeni Standart İçin Tarih Netleşti: 1 Haziran 2027

EPDK, akaryakıt piyasasını doğrudan etkileyecek motorin türlerine ilişkin teknik mevzuatta da kritik bir değişikliğe gitti. Alınan kararla, "TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerek ve Deney Yöntemleri Aralık 2025" standardı kapsamında yer alan ve yakıt kalitesini yakından ilgilendiren "4 mikrometreden büyük partikül sayısı" özelliğinin teknik düzenleme olarak yürürlüğe giriş tarihi 1 Haziran 2027 olarak ilan edildi.

Lisanssız Elektrik Üreticilerine Geçici Tarife: "Lisanssız Üretici-2"

Elektrik piyasasında ise yenilenebilir enerji yatırımlarını ilgilendiren bir dağıtım bedeli kararı alındı. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEKDEM) kapsamında 10 yıllık yasal teşvik ve işletme süresini tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin yeni yol haritası çizildi.

Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, 10 yıllık süresini dolduran bu tesislere, konuya ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanana kadar geçici bir geçiş dönemi uygulaması yapılacak. Bu süreçte tesislerin şebekeye elektrik verme (veriş yönlü) dağıtım bedeli olarak "Lisanssız Üretici-2" tarifesi üzerinden faturalandırma gerçekleştirilecek.