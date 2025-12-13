Resmi Gazete’de yayımlandı: Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

TCMB, kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gitti. 25-150 bin TL arası borçlarda baz puan 89’dan 64’e düşürüldü. Yeni limitler ve oranlar, 25 Aralık'ta ilan edilip 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

TCMB'DEN KREDİ KARTINA İKİNCİ FAİZ İNDİRİMİ HAMLESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları ve borç dilimlerini yeniden düzenleyen tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TCMB, son olarak 25 Temmuz 2025'te kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranlarında 25 baz puan indirime gitmiş, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de düşüş sağlamıştı. Yayımlanan son tebliğ ile hem faiz oranlarının belirlendiği limit dilimleri güncellendi hem de oranlar aşağı yönlü revize edildi.

KREDİ KARTINDA YENİ LİMİT DİLİMLERİ VE İNDİRİM ORANLARI

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları ve borç dilimleri şu şekilde değişti:

30 bin liranın altındaki borçlar: Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 39'dan 14'edüşürüldü.

30 bin TL ile 180 bin TL arası borçlar: Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına güncellendi. Bu gruptaki azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e indirildi.

180 bin liranın üzerindeki borçlar: Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır 180 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139'dan 114'e indirildi.

Yeni hesaplanan azami faiz oranları, 25 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilecek ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

