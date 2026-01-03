Resmi Gazete'de yayımlandı: Posta ve hızlı kargo tebliği değişti

Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo taşımacılığındaki kuralları ve limitleri yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile eşya taşımacılığındaki ağırlık ve parasal sınırlar yükseltilirken, firmalara personel çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Posta ve hızlı kargo tebliği değişti
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte posta ve hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyalara ilişkin limitlerde önemli değişikliklere gidildi.

LİMİTLER VE PARASAL SINIRLAR YÜKSELTİLDİ

Yapılan değişiklikle, daha önce 300 kilogram olan eşya ağırlık sınırı 600 kilograma çıkarılırken, 15 bin euro olan parasal limit ise 30 bin euroya yükseltildi.

Düzenleme kapsamında hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti brüt 300 kilogramdan 600 kilograma, bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise bin 500 eurodan 3 bin euroya çıkarıldı.

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ŞARTI

Tebliğe göre, posta ve hızlı kargo şirketlerinin gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için yeni personel şartları belirlendi. Şirketlerin bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam etmeleri zorunlu hale getirildi.

Alternatif olarak, en az iki gümrük müşavirinin görev yapmış olması ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması şartı koşuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

ticaret bakanlığı Posta kargo
