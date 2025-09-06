Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına zam geldi

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarları yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu harçlara yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarları neredeyse iki katına çıkarıldı. Yeni karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ HARÇ TUTARLARI

Düzenleme kapsamında, her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Silah bulundurma vesikaları için ise daha yüksek bir rakam öngörüldü. Buna göre, bulundurma vesikaları için 50 bin 565 lira ödenecek.

Ayrıca, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için 1225 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme, yarından itibaren yürürlüğe girecek. Böylece Türkiye genelinde silah taşıma, bulundurma ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri için ödenecek harç miktarları resmi olarak güncellenmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

