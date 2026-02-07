Restoranlarda yeni dönem: Zorunlu kuver yerine gönüllü bahşiş sistemi geliyor

Sabah’ta yer alan habere göre, kuver ve servis ücreti yasağı getirilen restoranlar, yurt dışında yaygın olan "gönüllü bahşiş" sistemine geçiş yaptı. Yeni uygulamada hesap fişlerinde "No service fee" yani "Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok" ibaresi yer alıyor.

Ancak faturanın alt kısımlarına dikkat eden müşteriler, yüzde 8, 10 ve 15 gibi belirli oranlarla karşılaşıyor. Bu oranlar, müşteriye restoran personeline bahşiş bırakma seçeneği sunuyor. Müşteri, belirlediği oranı POS cihazına yansıtarak ödemeyi resmi kayıt altında gerçekleştirebiliyor.

VERGİ KAYBI ÖNLENECEK

Eskiden elden nakit olarak verilen bahşişlerin yerini POS cihazı üzerinden yapılan ödemelerin almasıyla sistem şeffaflaşıyor. Bu yöntem sayesinde hem vergi kaybı ortadan kalkıyor hem de kayıt dışı para hareketlerinin önüne geçiliyor. Yeni yönetmelik kapsamında restoranlar artık yalnızca müşterinin fiilen sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini talep edebilecek. Tüketici tarafından talep edilmeden masaya getirilen kuver ürünleri için herhangi bir bedel alınamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerin servis, kuver, masa ücreti veya benzeri isimlerle ekstra ücret alması kesin olarak yasaklandı. Belirlenen kurallara uymayan işletmelere ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Yasağı ihlal eden işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.