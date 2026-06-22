Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev: Akkuyu NGS’nin 1. güç ünitesinin inşası tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemelerde bulundu.

Saha turu kapsamında 1. güç ünitesini ziyaret eden Likhachev, sahada yürütülen işletmeye alma çalışmalarını denetleyerek bu ünitedeki tüm inşaat faaliyetlerinin bittiğini teyit etti. Santralde şu an reaktör tesisinin işletmeye alınması sürecinin bir sonraki adımı olan soğuk ve sıcak testlere yönelik hazırlıklar aktif bir şekilde yürütülüyor.

REAKTÖRE TEMSİLİ YAKIT DEMETLERİ YÜKLENDİ

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, tesis turu sırasında 1. güç ünitesinin reaktör binasında yer alan merkez salonu da ziyaret etti. Saha görevlileri, burada Likhachev'e reaktör montajının başarıyla tamamlandığını ve reaktöre temsili yakıt demetlerinin yüklenme işleminin bittiğini raporladı. Temsili yakıtın reaktöre yerleştirilmesinin hemen ardından uzman ekipler, koruyucu boru bloğu ile reaktör üst bloğunun montaj işlemlerini gerçekleştirdi. Bu montajın da bitmesiyle birlikte, reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testlere hazırlanması sürecindeki en kritik aşamalardan biri geride bırakılmış oldu.

"BU SÜREÇ, 42 KİLOMETRELİK BİR MARATONUN SON 100 METRESİNE BENZİYOR"

Saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Likhachev, sürecin bundan sonraki işleyişine, test aşamalarına ve tesiste görev alacak personel yapısına dair veriler paylaştı. Likhachev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Bugün gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak. Gerçekleştirilen tüm çalışmaların sonuçlarına göre kapsamlı bir değerlendirme yapılacak ve son aşamaya ilişkin gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu süreç, 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkânların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. 1. güç ünitesinde görev yapacak personel sayısı 1930 kişidir. Bu uzmanların yüzde 40’tan fazlasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz. Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş, şu anda Rusya’daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar”