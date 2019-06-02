Türk turizminde bu yıl yüzler gülüyor. Rusya'dan gelen turizm acentesi temsilcileri, deyim yerindeyse Türkiye'ye bayıldı. Muğla'nın turistik yerlerini gezen Rus turizmciler, turistik tesis altyapısını, hizmet kalitesini ve özellikle Türk yemeklerini çok beğendi; herkesi Türkiye'ye davet etti.

Turizm sektörü bu yıl Rusya'dan çok umutlu. Rusya'da faaliyet gösteren turizm acentelerinin temsilcileri, Muğla'nın turistik yörelerini gezdi, herşeyi çok beğendi.Dalaman Havalimanı'nın davetlisi olarak gelen 11 Rus acente temsilcisi, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ortaca'yı gezdi, Dalyan'da tekne turu yaptı. Bir hafta boyunca ağırlanan Rus turizmciler, özellikle Türk mutfağına hayran kaldı.Dalyanlı turizmci Ali Mürşit Yağmur Rus turistlerin bölgeye gelmesini istiyor.Turizmci Elman Alakbarli de Rusya'dan gelen turizm satışlarının artmasını umuyor.Dalyan Kanalı'nda tekne turu yapan, 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarları'nı gezen Rus temsilciler, bol bol fotoğraf ve video çekti.