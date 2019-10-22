Ruslar 12 sektörde 208 proje ile geldi

Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti, Görev Holding’in davetiyle Türkiye’ye geldi.

Heyet 21 ila 26 Ekim tarihleri arasında Ankara, İzmir ve İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunacak.

Nisan 2019’da kurulan Konseyin başkanlığını Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in atadığı Artur Niyazmetov yapıyor. Konsey, 18 idari bölgeden oluşan Merkez Federal Bölge’ye yatırımların geliştirilmesi amacıyla çalışıyor.

Görev Holding’ten yapılan yazılı açıklamada toplantı yer ve tarihleri duyuruldu. Toplantılar, 22 Ekim’de Ankara’da, 24 Ekim’de İzmir’de, 26 Ekim’de ise İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul’daki toplantı sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, katılımcılara özel bir akşam yemeği düzenleyecek.

Toplantıların yöneticiliğini Moskova Devlet Üniversitesi Misafir Profesörü Mehmet Perinçek yapacak. 10 kişinin yer aldığı Rus heyet, toplantılarda 12 sektörde 208 projeyi tanıtacak. Türk iş insanlarına yatırım için önerilerde bulunulacak. Girişimciler ile somut görüşmeler yapılacak. Ayrıca Türk yatırımcılarının soruları da yanıtlanacak.

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