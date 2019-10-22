Ruslar 12 sektörde 208 proje ile geldi! Putin'in atadığı heyet, Türk girişimcilerle buluştu

10 kişilik Rus ekonomi heyeti, Türkiye'ye geldi. Heyet Ankara'da Türk iş insanlarıyla buluştu. Masada iki ülkenin ticari ilişkileri için neler yapılabileceği ele alındı.

Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti Görev Holding'in davetiyle Türkiye'ye geldi. 10 kişilik heyetin başında Rus lider Vladimir Putin tarafından atanan Artur Niyazmetov var. Heyet ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli incelemeler yaptı. Ziyaretin ikinci günü ise heyet Türk üreticilerle görüştü. Türk girişimler ile Rus heyet ticari atılımlar için görüş alışverişinde bulundu.

12 sektörde 208 projenin anlatıldığı toplantıyı Moskova Devlet Üniversitesi Misafir Profesörü Prof. Dr. Mehmet Perinçek yönetti. Perinçek, konuşmasında bölge refahı açısından ekonomik kalkınmanın önemli olduğunu ifade etti.

Merkez Rusya Yatırım Konseyi Başkanı Artur Niyazmetov ise yatırım rakamlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Geçen seneye göre Merkez Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yüzde 20 arttığını kaydetti.

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, milli para birimi ile ticaret için imkanların hazırlandığını vurguladı.

Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen toplantıların İstanbul ve İzmir'de de yapılacağını açıkladı.

ulusal.com.tr