Bekir Bozdağ'dan Abdullah Gül ve Kılıçdaroğlu açıklaması
Bekir Bozdağ'dan Abdullah Gül ve Kılıçdaroğlu açıklaması
Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Alpullu Şeker Fabrikası satıldı
Alpullu Şeker Fabrikası satıldı
Kore yarımadasında tarihi zirve
Kore yarımadasında tarihi zirve

Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasına son verdi.

Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı. Böylece, Türkiye'den bu ülkeye yönelik, sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının, Rusya Tarım Bakanlığınca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabildiği hatırlatıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile 23 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 26 Nisan'da iki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde toplantı yaptıkları ifade edildi.

Toplantı sonrasında Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasının kaldırıldığı, böylece bu ülkeye Türkiye'den sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.