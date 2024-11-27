Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını bir süre durdurdu

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı önlem olarak döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı. Banka, 28 Kasım'dan itibaren bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği döviz alımlarını askıya alırken, bu adımın finansal piyasalardaki hareketliliği azaltmayı amaçladığı ifade edildi. Ancak, bankanın yurt içi piyasada döviz satışlarına devam edeceği vurgulandı. Ertelenen döviz alımlarının 2025 yılında yapılacağı, alım işlemlerinin yeniden başlatılmasına yönelik kararın ise piyasa koşullarına göre şekilleneceği belirtildi.

Rus rublesi, bugün dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybederek dolar/ruble paritesini 114,5 seviyesine yükseltti, ancak Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından 111,8 seviyesinden işlem görmeye başladı. Analistler, son dönemdeki jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin 21 Kasım’da Rus bankalarına yönelik yaptırımları genişletme kararının, rubledeki değer kaybını derinleştirdiğini belirtiyor.