MHP'de o isim görevden alındı
MHP'de o isim görevden alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması
Korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
Korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez bankası faizi yüzde 7,25'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,25'e çekildiği bildirildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,2 ila 4,7 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edileceği ve 2020’nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.