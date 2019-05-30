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Rüzgar YEKA-2 ihalesi sonuçlandı

Rüzgar YEKA-2 ihalesi sonuçlandı. Balıkesir, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da, Rüzgar Enerjisi'ni iki şirket üretecek. Santrallerin 49 yıllık lisans süresi bulunuyor.

Rüzgar YEKA-2 ihalesi sonuçlandı

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA-2 ihalelerini kazananlar belli oldu.

Rüzgar YEKA -2 ihalesinde Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale için bin megavatlık kapasite tahsisi yapıldı. İhale Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlendi.

ŞEHİR            TEKLİF              ŞİRKET
Balıkesir         3,53 cent           Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
Muğla             4 cent                Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
Çanakkale      3,67 cent           Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
Aydın              4,56 cent           Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleyi en düşük teklifi veren şirketler kazandı. Balıkesir ve Muğla bölgesinde Enercon (Enerkon), Çanakkale ve Aydın'da ise en düşük teklifi Enerjisa verdi.

İHALEYE KATILAN ŞİRKETLER
- Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. 
- Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
- Eze İnşaat AŞ
- İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Beyçelik Elewan Yeni·lenebilir Enerji Üretim AŞ
- Res Anatolia Holding AŞ
- B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ
- Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ
- Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

Komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yönettiği ihaleye 9 şirket katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Rüzgar YEKA-2  ihalesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dönmez, Türk enerji piyasasının önemine dikkat çekti.

Rüzgar türbinleri firmalar tarafında yüzde 65'e varan yerlilik şartıyla üretilecek. Dört bölge için 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Beraberinde bir istihdam imkanı da sağlanacak.

Yapım süresi dahil santrallerin 49 yıllık lisans süresi bulunuyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #muğla #çanakkale #aydın
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