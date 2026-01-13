Saat 16.30'a dikkat! Altın piyasası ABD'den gelecek veriye kilitlendi, işte 13 ocak güncel altın fiyatları

Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik sürüyor. Dün test edilen tarihi rekorun ardından piyasalar bugün açıklanacak kritik ABD verisine kilitlenirken, gram ve çeyrek altın güne kritik seviyelerden başladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasası dinamik bir tablo çiziyor. Dün 6.419 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini test eden gram altın, rekor seviyelere yakın seyrini korumaya devam ediyor.

13 Ocak 2026 Salı günü piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın güne 6.375 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinde işlem görüyor.

KRİTİK VERİ SAAT 16.30’DA AÇIKLANACAK

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler destekliyor. Ancak piyasaların asıl odak noktasını ABD’den gelecek ekonomik veriler oluşturuyor. Yatırımcılar, bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD aralık ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikası açısından belirleyici bir rol oynayacak.

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurundaki değişimler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren güncel fiyatları yakından takip ediyor.

İşte 13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 6.372,79 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.523,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.045,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.882,57 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.929,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 105.027,61 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.596,05 Dolar

