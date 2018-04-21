Sabahattin Önkibar'ın "Konut balonu Ağustos'ta patlıyor" başlıklı yazısı şöyle:
"Büyük bir bankamızın genel müdür yardımcısı madde madde açıkladı:
- “Bankaların elinde haciz sonucu on binlerce konut birikti ve satılamıyor.
- Sektördeki müteahhitlerin yarısı batık ama saklanıyor.
- Yabancı satışlar durma noktasında, açıklanan rakamlar doğru değil.
- Yaz sonu oluşan balon patlayacaktır.
- Konut sektöründeki kriz, bankaları vuracak ve asıl yıkım o zaman başlayacak.
- ABD’nin 2008’de yaşadığı Mortgage krizi benzeri olacak bu çöküş bizi Yunanistan gibi yapar diye endişeliyim.
- Baskın seçim biraz da bunun için...”
ulusal.com.tr
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