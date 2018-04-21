Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında konuttaki krize dikkat çekti. Önkibar, "Konut sektöründeki kriz, bankaları vuracak ve asıl yıkım o zaman başlayacak" dedi.

Sabahattin Önkibar'ın "Konut balonu Ağustos'ta patlıyor" başlıklı yazısı şöyle:



"Büyük bir bankamızın genel müdür yardımcısı madde madde açıkladı:



- “Bankaların elinde haciz sonucu on binlerce konut birikti ve satılamıyor.



- Sektördeki müteahhitlerin yarısı batık ama saklanıyor.



- Yabancı satışlar durma noktasında, açıklanan rakamlar doğru değil.



- Yaz sonu oluşan balon patlayacaktır.



- Konut sektöründeki kriz, bankaları vuracak ve asıl yıkım o zaman başlayacak.



- ABD’nin 2008’de yaşadığı Mortgage krizi benzeri olacak bu çöküş bizi Yunanistan gibi yapar diye endişeliyim.



- Baskın seçim biraz da bunun için...”



ulusal.com.tr