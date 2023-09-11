SABİM'DEN tüm kamu örgütlerine çağrı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, memur ve memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarının belirlendiği 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden çıkan sonuca tepki gösterdi. SABİM 'gelecek' için birleşme çağrısı yaptı.

SABİM'DEN tüm kamu örgütlerine çağrı
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Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren 21 emek örgütünün birleşimiyle kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu ikinci toplantısını Ankara'da tamamladı.

SABİM'den tüm kamu örgütlerine 'gelecek' için birleşme çağrısı geldi.

Sağlıkta şiddeti önlemek ve sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarını korumak amacıyla kurulan SABİM, devlet memurunu, kamu emekçisini yoksulluğa hapseden şartların iyileştirilmesini talep etti

SABİM Bakanlığın sağlık çalışanlarının haklarına sahip çıkacak iradeyi göstermemesini de eleştirdi.

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# Sağlık Çalışanları # Kamu Çalışanları
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