SABİM'DEN tüm kamu örgütlerine çağrı

Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren 21 emek örgütünün birleşimiyle kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu ikinci toplantısını Ankara'da tamamladı.

SABİM'den tüm kamu örgütlerine 'gelecek' için birleşme çağrısı geldi.

Sağlıkta şiddeti önlemek ve sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarını korumak amacıyla kurulan SABİM, devlet memurunu, kamu emekçisini yoksulluğa hapseden şartların iyileştirilmesini talep etti

SABİM Bakanlığın sağlık çalışanlarının haklarına sahip çıkacak iradeyi göstermemesini de eleştirdi.