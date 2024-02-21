Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alımı yapacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 şubat arasında tercih yapabilecek. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 15 bin personel alınacak
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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmesi personel alacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır" bilgisi yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelden 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak.

KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak - Resim : 1

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak - Resim : 2

# sağlık bakanlığı # personel alımı
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