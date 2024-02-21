Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak
Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alımı yapacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 şubat arasında tercih yapabilecek. İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmesi personel alacak.
Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır" bilgisi yer aldı.
Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelden 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak.
KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercih yapacak.
Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle: