Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları, 10 bin 900 işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapacak 10 bin 900 işçi alımı için kura tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, kura çekiminin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirmişti. Bakan Koca, işçi alımı için kura tarihlerini paylaştı.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları, 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde arasında noter huzurunda yapılacak.
BAKAN KOCA'DAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI
Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
- Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır.
- Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir.
İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır.
Kaynak: saglik.gov.tr