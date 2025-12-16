Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Son Durum: 100.000 TL Paket ve Ödeme Tarihi Beklentisi
Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında imzalanan promosyon protokolünün ayrıntıları netleşti. 90.000 TL nakit ve 10.000 TL Bankkart Lira içeren 100.000 TL’lik paketin detayları ve ödemelerin ne zaman yapılacağı beklentisi burada
Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Dev Anlaşma: 100.000 TL Paket ve Faizsiz Kredi Dönemi!
Sağlık Bakanlığı çalışanlarının uzun süredir beklediği maaş promosyon protokolü, Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmayla netleşti. Toplam 100.000 TL tutarındaki promosyon paketi ve çalışanlara sunulan faizsiz kredi alternatifleri, sağlık personelinin gündemine oturdu.
Promosyonun Detayları ve Tutarı
Sağlık çalışanlarına sunulan promosyon paketinin dağılımı şu şekilde belirlendi:
Nakit Ödeme: 90.000 TL
Bankkart Lira: 10.000 TL
Toplam Tutar: 100.000 TL
Bu ödeme, kesinti yapılmaksızın ve tek seferde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
NAKİT YERİNE FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ
Anlaşmanın en dikkat çeken yönü, personele tercih hakkı tanınmasıdır. Nakit promosyonu (90.000 TL) almak istemeyen çalışanlar, bu tutarı iade ederek Ziraat Bankası'nın sunduğu özel faizsiz kredi paketlerinden yararlanabilecek.
Bankkart Lira İadeli Model: 10.000 TL Bankkart Lira ek iadesi ile 550.000 TL'ye kadar (6 ay vade) faizsiz kredi.
Bankkart Lira İadesiz Model: 500.000 TL'ye kadar (6 ay vade) faizsiz kredi imkanı.
Faizsiz krediler, seçilen modele göre 6,12 ve 24 ay vade seçenekleri ile kullanıma sunulacak.
PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Promosyon anlaşması merkezi düzeyde imzalanmış olsa da, uygulamaya geçiş süreci il bazlı protokollere bağlı.
İl sağlık müdürlüklerinin bankalarla nihai protokolleri tamamlaması gerekiyor.
Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması durumunda, ödemelerin 2025 yılının son günlerinde peşin olarak yapılması bekleniyor.
Anlaşmaların iptali veya yeniden ihale süreci, ödeme takvimini uzatabilir.