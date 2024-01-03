Sahibinden.com Kapandı Mı? Sahibinden.com'a Neden Erişim Sağlanmıyor?

Türkiye'nin büyük emlak sitelerinden biri olan Sahibinden.com'a erişim sağlanmıyor. Vatandaşların arama motorunda arattığı bu sorun ise en çok arananlar listesinde yer aldı. Peki, Sahibinden.com Kapandı Mı? Sahibinden.com'a Neden Erişim Sağlanmıyor? İşte detaylar...

Sahibinden.com Kapandı Mı? Sahibinden.com'a Neden Erişim Sağlanmıyor?
Sahibinden.com Kapandı Mı? Sahibinden.com'a Neden Erişim Sağlanmıyor?
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Site üzerinden araba ve ev ilanı vermek isteyenlerin adresi kabul edilen Sahibinden.com sitesine sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanmadı. Sosyal medyada bu durum gündem oldu. Vatandaşların sıklıkla arattığı sorunlardan biri olan Sahibinden.com'un kapatıldığı bile iddia edildi. Nedeni de son günlerde artan kiralık ev ilanlarındaki sorunlar  oldu. Peki Sahibinden.com gerçekten kapatıldı mı?

Sahibinden.com Kapandı Mı? 

Vatandaşların sıklıkla girdiği Sahibinden.com sitesinin satıldığı öncelikle iddia edildi. Daha sonra erişim sağlanamaması sosyal medyada olay olurken resmi açıklama geldi. Uzun süredir yenilenmeyen domainin aynı zamanda yıllık dönem ödemesi gecikince boşa düştü. 2000'li yıllardan bu yana Aksoy Group bünyesinde olan Sahibinden.com, Florida'daki bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındığı söylendi. 

Sahibinden.com kapandı mı

Sahibinden.com'a Neden Erişim Sağlanmıyor?

Domain nedeniyle sitenin alt yapısal sorunları yaşayan Sahibinde.com'a bu yüzden erişim sağlanmıyor. Sahibinden.com yaptığı resmi açıklamada ise alan  adi hizmetini sağlayan firmayla sorun yaşadıklarını belirtmişti. Bu yüzden erişimin bir süre kısıtlanacağını herhangi bir değişimden yeniden duyurulacağını da açıklamıştı. 

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