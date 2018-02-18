Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Karakaş, "Diriliş Ertuğrul dizisiyle başlayan bir sakal modası var. Bu genç nesil, özellikle ya kısa saçı ön planda tutuyor ya da saçı uzatarak, bağlayıp kullanıyor." dedi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle başlayan sakal modasının 1-2 yıl daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Karakaş, bir programa katılmak üzere geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in saç ve sakal modasına ilişkin görüşlerini ve beklentilerini aktardı.

Kadınlarda ve erkeklerde günlük kullanımda spor, daha özgür ve özgün saç modellerinin öne çıkacağını belirten Karakaş, "Genelde kısa, rahat kullanabilecek saç modelleri olacak. Kadınlar için özellikle küt kesimler, somon renklerin kullanıldığı tonlar olacak." diye konuştu.



"Diriliş Ertuğrul dizisiyle başlayan bir sakal modası var"

Son zamanlarda yükselen sakal modasına değinen Karakaş, "Diriliş Ertuğrul dizisiyle başlayan bir sakal modası var. Bu genç nesil, özellikle ya kısa saçı ön planda tutuyor ya da saçı uzatarak, bağlayıp kullanıyor. Sakalda klasik, çember sakal ve fantezi modeller denen özellikle dizideki gibi uzun ve çene kısmının sivri olduğu sakal modelleri var. Daha çok bu tip sakal, moda. Sakal modası 1-2 yıl daha devam edecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Karakaş, "metroseksüel" kavramının 2000'li yılların başında Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kavram, Türk erkeğinin kişisel bakımıyla alakalı. Şimdi bu kavram oturdu. Bu kavramla beraber erkekler de kendilerine el, ayak ve vücut bakımı yapmaya başladı. Önceden sadece kuaförlerin ve güzellik uzmanlarının uyguladığı kişisel bakımlar ve cilt bakımları vardı. Şimdi erkek dünyasında da ilkler başladı. Türk erkeği kendine bakmaya, manikürünü, ağdasını, saç ve cilt bakımını yaptırmaya başladı. Saçı dökülenler saç ektirmeye başladı."