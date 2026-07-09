Sakarya’dan Türkiye ekonomisine ‘katma değerli’ destek

Eryılmaz, “Sakarya üretmektedir, büyümektedir, ihracat yapmaktadır, istihdam oluşturmaktadır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek katma değer üreten, ülkemizin rekabet gücüne daha fazla katkı sağlayan güçlü bir sanayi ekosistemi oluşturacağız.” dedi.

Türk Metal Sendikası Sakarya Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, Sakarya’nın Türkiye’nin üretim üssü konumunu her geçen yıl daha da güçlendirdiğini söyledi. Sakarya’nın yalnızca üretim yapan değil, ihracat ve istihdam oluşturan bir sanayi merkezi olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, kentin Türkiye’nin rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu belirtti. “Sakarya üretmektedir, büyümektedir, ihracat yapmaktadır, istihdam oluşturmaktadır. Türkiye’nin sanayisine güç vermektedir.” diyen Eryılmaz, önümüzdeki dönemde katma değerli üretimin artırılmasının en önemli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Eryılmaz, “Sakarya’nın önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek katma değer üreten, çok daha güçlü bir sanayi ekosistemi oluşturacağına ve ülkemizin rekabet gücüne daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

‘GELECEĞİN FABRİKALARINI İNSAN İNŞA EDECEK’

Üretim teknolojilerinin hızla değiştiğini belirten Eryılmaz, dijital dönüşümün merkezinde yine insanın yer aldığını söyledi. Eryılmaz, “Teknoloji değişiyor, üretim yöntemleri değişiyor, fabrikalar değişiyor. Ancak hiçbir makina adanmışlığın yerini alamaz. Geleceğin fabrikalarını da yine öğrenen, gelişen, üreten ve birlikte hareket eden insanlar inşa edecektir.” dedi. Eryılmaz, sürdürülebilir sanayi için nitelikli insan kaynağının en stratejik yatırım olmaya devam edeceğini ifade etti.



BİRLİKTE BAŞARMA KÜLTÜRÜ

ZF’nin 150 bin çalışanıyla dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olduğunu hatırlatan Eryılmaz, Sakarya fabrikasının açıldığı günden bu yana Türk Metal Sendikası çatısı altındaki çalışanlarıyla aynı hedef doğrultusunda üretmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin son verilerine göre şirketin Türkiye’nin en hızlı büyüyen ihracatçıları arasında yer aldığını belirten Eryılmaz, “Bizi güçlü yapan yalnızca rakamlar değil; çalışanlarımız ve birlikte başarma kültürümüzdür.” dedi. Üretimin yalnızca ekonomik büyümenin değil, refahın ve geleceğin de temeli olduğunu belirten Eryılmaz, “Üretim varsa istihdam vardır. Üretim varsa refah vardır. Üretim varsa gelecek vardır.” ifadelerini kullandı.

ZF, binek araçlar, ticari araçlar ve endüstriyel teknoloji alanları için gelişmiş mobilite ürünleri ve sistemleri geliştiren küresel bir teknoloji şirketidir. Şirketin kapsamlı ürün portföyü, öncelikli olarak araç üreticilerine, mobilite hizmet sağlayıcılarına ve ulaşım ile mobilite alanında faaliyet gösteren girişimlere yöneliktir. ZF, çok çeşitli araç tiplerinin elektrifikasyonuna katkı sağlamaktadır. Şirket, geliştirdiği ürünlerle emisyonların azaltılmasına, iklimin korunmasına ve daha güvenli mobilitenin desteklenmesine yardımcı olmaktadır. ZF, otomotiv sektörünün yanı sıra; inşaat ve tarım makinaları, rüzgâr enerjisi, deniz tahrik sistemleri, raylı sistem tahrikleri ve test sistemleri gibi farklı pazar segmentlerine de hizmet vermektedir. Dünya genelinde yaklaşık 153 bin çalışanı bulunan ZF, 2025 mali yılında 38,8 milyar avro satış geliri elde etmiştir. Şirket, 29 ülkede 162 üretim tesisine sahiptir.