Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! İşte güncel altın fiyatları

Dünkü sert kaybın ardından yatırımcılar düşüşü 'alım fırsatı' olarak gördü; 5 Kasım'da ibre yeniden yukarı döndü ve ons ile gram fiyatları yükselişe geçti.

Altın fiyatları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Salı günü doların güçlenmesiyle birlikte bir haftanın en düşük seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları, Çarşamba gününe tepki alımlarıyla başladı ve toparlandı. Yatırımcıların dünkü düşüşü "alım fırsatı" olarak değerlendirmesi, fiyatlardaki yükselişi destekleyen ana etken oldu.

Bu alımlarla birlikte spot altın yüzde 0,6 oranında değer kazanarak 3.963 dolara yükseldi. Ons fiyatındaki bu hareketlilik, iç piyasadaki gram altına da yansıdı ve gram altın 5.363 liraya çıktı.

İşte 5 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.364,3410 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.770,8700 TL 

Yarım altın satış fiyatı: 17.533,72 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.058,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.971,5600 TL 

Gremse altın satış fiyatı: 89.964,00 TL 

Ons altın satış fiyatı: 3.932,75 dolar

