Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! İşte güncel altın fiyatları

Salı günü doların güçlenmesiyle birlikte bir haftanın en düşük seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları, Çarşamba gününe tepki alımlarıyla başladı ve toparlandı. Yatırımcıların dünkü düşüşü "alım fırsatı" olarak değerlendirmesi, fiyatlardaki yükselişi destekleyen ana etken oldu.