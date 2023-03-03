Samsun Üniversitesi 52 kişi personel alacak
Samsun Üniversitesi tarafından personel alımları yapılacağına dair açıklama yapıldı. Toplam 52 personel hangi branştan olacak büyük merak konusu oldu. İşte haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle…
Samsun Üniversitesi kapasitesinde çalışacak olan 52 büro ve güvenlik personeli alımı yapılacak. Personel alımı için gerekli olan başvuru ve detaylar da belli oldu. Peki kimler başvuru yapabilecek? İşte tüm detaylar…
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI
Üniversite bünyesinde çalışacak olan çok sayıda personel alımları yapılmaya başlanacak. 52 büro personeli ve güvenlik alımları yapılacak. Toplamda da 52 yeni personel alımı yapılmış olacak. Herhangi bir mülakat olmayacak. KPSS’de puanı ve en az lise mezunu olan adaylar arasından yapılan başvurular arasından kamuda görev yapacak olan personel alımları gerçekleştirilecek. Alınacak olan personeller ise şu şekilde sıralanabilir;
1 kütüphaneci
2 tekniker
• 2 teknisyen
• 16 temizlik görevlisi
• 9 destek personeli
• 11 büro personeli
• 12 koruma ve güvenlik alımları gerçekleştirilecek.
Başvuru yapacak olan adaylar için en önemli şartlardan birisi de en az lise mezunu olmaları gerektiğidir. KPSS puan sıralaması baz alınarak başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.
PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Samsun Üniversitesinin rektörü tarafından 2& Mart 2023 itibari ile personel alımları başlayacağına dair açıklama yapıldı. Adayların başvuru yapmaları için ise son tarih 14 Mart 2023 olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar elektronik evrak kayıt birimlerine şahsen veya da posta yolu ile başvurularını yapabilecekler. İşe girmeye hak kazanmış olan adaylardan da ek olarak belge istenecektir. Başvuru detaylarında ise, vatandaşın nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve başvuru formunun ilanında yer alan açıklamada istenilen belgelerin Aslı veya da fotokopisi yer almak zorundadır. Erkek adaylar içinde askerliğini yaptığına dair belge gere ketedir. 2022 KPSS sınav sonucunuz ile başvurularınızı tamamlamanız gerekmektedir. 28 Şubat 2023 Salı günü itibari ile başvurular başladı. 15 gün içinde tüm başvurular tamamlanacaktır. Acele edin sizlerde başvurularınızı bir an önce tamamlayın.
Kaynak: kamugundemi.com