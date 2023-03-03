Samsun Üniversitesi 52 kişi personel alacak

PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Samsun Üniversitesinin rektörü tarafından 2& Mart 2023 itibari ile personel alımları başlayacağına dair açıklama yapıldı. Adayların başvuru yapmaları için ise son tarih 14 Mart 2023 olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar elektronik evrak kayıt birimlerine şahsen veya da posta yolu ile başvurularını yapabilecekler. İşe girmeye hak kazanmış olan adaylardan da ek olarak belge istenecektir. Başvuru detaylarında ise, vatandaşın nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve başvuru formunun ilanında yer alan açıklamada istenilen belgelerin Aslı veya da fotokopisi yer almak zorundadır. Erkek adaylar içinde askerliğini yaptığına dair belge gere ketedir. 2022 KPSS sınav sonucunuz ile başvurularınızı tamamlamanız gerekmektedir. 28 Şubat 2023 Salı günü itibari ile başvurular başladı. 15 gün içinde tüm başvurular tamamlanacaktır. Acele edin sizlerde başvurularınızı bir an önce tamamlayın.

Kaynak: kamugundemi.com