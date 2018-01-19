Kripto paralar ile ilgili düzenleme ve kısıtlama haberinin etkisiyle piyasada görülen sert düşüşler sonrasında sanal para birimleri tekrar yükselişe geçti.

Toplam 1453 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının en büyük ilk beş birimi artarken, en büyük üçüncü kripto para biriminin dolar kuru Ripple yüzde 17.76 arttı. Kripto para piyasasındaki genel yükselişin etkisiyle piyasa hacmi düne göre dört milyar dolarlık artışla 576.7 milyar dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 4.0 yükselerek 11 bin 666 dolardan işlem gördü.



Bitcoin ayrıca, kripto para piyasasının yüzde 34ünü oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 44.7 milyar dolar olarak hesaplandı.



Piyasada Bitcoin ve Ripple'ın ardından gelen en büyük üç kripto para birimlerindeki artış yönündeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 5.40, Bitcoin Cash yüzde 2.23 ve Cardano yüzde 4.65 yükseldi.



