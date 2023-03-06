Sanayi odaları deprem bölgesinde ekonomiyi canlandıracak

Sanayi odaları başkanları deprem bölgeleri için çalışma başlattı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, İstanbul Sanayi Odası’nın deprem gündemi ile toplantı yapıldı. TOBB bünyesindeki 12 sanayi odasının başkanları depremden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi.



Toplantıda deprem bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilecek projeler belirlendi.



Buna göre, "Tedarikçim Deprem Bölgesinden" uygulaması hedefleniyor. Bu çalışma ile büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılama amaçlandı.



Tüm illerdeki oda ve borsalar ile 65 sektör meclisi üyelere yönelik bilgilendirme yapılarak, ülke genelinde iş çevrelerinin projeye katılımı hedefleniyor.



Ulusal Gıda Perakendecileri çalışması başlatıldı. Bu kapsamda oda ve borsalarla gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleri ile hammadde alımlarını deprem bölgesinden yapması istenecek.



E-ticaret pazaryerlerinden pozitif ayrım yapılacak. TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi kanalıyla başlatılan pazar yerleri, deprem bölgesindeki firmalar tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almayacak.



Ayrıca bölgeden internet üzerinden yapılacak satışların, kargo masraflarının düşürülmesi için de kargo şirketleri nezdinde girişimlerde bulunulacak.



Deprem bölgelerine teknik destek temini yapılacak. İstihdamın ve ekonominin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için oda ve borsalar teknik destek seferberlik başlatacak.



Çalışanlara ilave gelir desteği sağlanması da projeler arasında yer aldı. Açıklamada, "Deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması için yıl boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesinin faydalı olacağını değerlendiriyoruz" denildi.