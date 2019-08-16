Sanayi üretimi alarm veriyor. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı. Türkiye üretimden uzaklaştıkça tüketimi sağlayan alım gücü de zayıflıyor. Uzmanlar, "İthalat daraldıkça üretim azalıyor, işçi çıkarılıyor" diyor. Sanayici ise artık sektörde tutunamıyor. Çözüm üretime dayalı köklü bir plan...

Dev sektörler paydos etmek üzere, üretim durma noktasına geldi. Çanlar İmalat sanayii için çalıyor. Sanayi üretimi yine düştü.



Dövize odaklı ithalat, ithalata bağımlı üretim, Türkiye ekonomisini buhrana sürüklüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu "Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2019" verilerini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Üretim bir önceki aya göre ise yüzde 3,7 geriledi. Veriler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 düştü. Sektörün zor durumu istihdamı da yakından ilgilendiriyor. 4 milyonun üzerindeki işsiz ordusu düşündürüyor.



Halkın alım gücü azaldıkça sanayicinin kârı da azalıyor. Sanayici sanayide tutunamıyor, faize yöneliyor.



Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu, çözüm yollarını Ulusal Kanal'a anlattı.



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