Sanayi üretimi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi arttı

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Bu dönemde 121 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin mart ayında 113,3 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş ise yüzde 1,1 ile ara malı sektöründe görüldü.

Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,8 yükseldi.

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