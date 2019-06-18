banner1005
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
55 ilaç daha geri ödeme listesinde
55 ilaç daha geri ödeme listesinde
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 4 azaldı

Sanayide daralma beklenenden daha fazla geldi. Sanayi üretimindeki çöküşü TÜİK açıkladı. Yıllık bazda yüzde 2,5 düşmesi beklenen sanayi üretimi yüzde 4 geriledi. Aylık bazda düşüş yüzde 1 olarak gerçekleşti

Sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 4 azaldı

Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde daralma devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2019 verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 4 düşüş gösterdi. Beklentiler yüzde 2,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Aylık bazda yüzde 0,1 artış beklenen sanayi üretimi yüzde 1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, en fazla gerileme yüzde 9,3 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşti.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sanayi üretimi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.