Sanayi üretimi beklenenin üzerinde artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre Ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,7 arttı.

Ağustos ayı sanayi üretim endeksi sonuçları açıklandı.



Ağustos ayında yüzde 1'lik artış beklenen sanayi üretimi yüzde 1,7 artış gösterdi.



Yıılık bazda beklentinin üstüne çıkan üretim, aylık bazda ise yüzde 1,1 geriledi.



Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yıla göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.



Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise bir önceki yıla göre yüzde 2,9 arttı.



ulusal.com.tr