Sanayi üretiminde durgunluk uyarısı: Seyit Ardıç’tan dikkat çeken açıklamalar

Ardıç, sanayi üretiminde gözlemlenen durgunluğun etkilerini şu şekilde dile getirdi: "Geçen yıl sanayi üretimimiz 2023’e göre sadece %0,4 arttı, son üç yılda bir arpa boyu yol gidemedik."

Ardıç, Şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sanayi üretimindeki durgunluğu rakamlarla da açıkladı. 2022 yılının seviyesinin altında olan endekste, Aralık ayında 49,1 olan Manşet PMI, Ocak ayında 48 düzeyine gerileyerek üst üste 10 ay boyunca 50 eşik değerinin altında kaldı. Faaliyet koşullarındaki bozulma, hafif de olsa son üç ayın en belirgin seviyesine ulaştı.

Sanayicilerin karşılaştığı zorluklara da değinen Ardıç, iş çevrelerinde bazı kişilerin yüksek faiz getirilerinden faydalanmak için varlıklarını nakde çevirip bankaya yatırmayı cazip gördüklerini belirtti. Ancak, sanayicilerin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Yüksek faiz iyi para kazandırabilir. Ancak unutmayalım, biz sanayiciler Ulu Önderimiz Atatürk’ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünü şiar edindik. Bizim için paranın sesi değil, fabrikalarımızdaki makinelerin sesi çok daha değerlidir. O makinelerin sesi, ülkemizin ekonomik kalkınmasının ritmidir.”

Son olarak, düşük kur politikası nedeniyle ihracatçıların pazar kaybı yaşadığını belirten Ardıç, rekabetçi bir kur önerisinde bulunarak, "Büyük çabalarla oluşturduğumuz mevcut pazarlarımızı kaybetmemize ve yeni pazarlara girişte önemli kısıtlar yaşanmasına yol açtı. İhracatçılarımızın beklentisi, kurun enflasyona paralel veya en azından rekabet gücünü koruyacak şekilde artmasıdır," ifadelerini kullandı.