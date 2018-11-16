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Sanayi üretiminde düşüş

Sanayi üretiminde düşüş sürüyor. Üretim, eylül ayında yüzde 2,7 daraldı.

Sanayi üretiminde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı eylül ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı.

Buna göre; sanayi üretimi hem geçen yılın aynı ayına hem de bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise yıllık oranda artış gözlendi. 2018 yılı eylül ayında bu endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükseldi.

Ancak madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

İmalat sanayi sektörü endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,8 düştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sanayi üretimi
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