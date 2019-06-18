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Sanayi üretimindeki çöküşü TÜİK açıkladı

Sanayide daralma beklenenden daha fazla oldu. Sanayi üretimindeki çöküşü TÜİK açıkladı. Yıllık bazda yüzde 2,5 düşmesi beklenen sanayi üretimi yüzde 4 geriledi. Aylık bazda düşüş yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretimindeki çöküşü TÜİK açıkladı

Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde daralma devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2019 verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 4 düşüş gösterdi. Beklentiler yüzde 2,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Aylık bazda yüzde 0,1 artış beklenen sanayi üretimi yüzde 1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, en fazla gerileme yüzde 9,3 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşti.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tuik
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