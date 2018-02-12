Sanayici üretmek, ürettiğini de yurt dışında pazarlamak istiyor. Tekstil Türkiye'nin önemli ihracat kalemleri arasındaki sektörlerden. 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'ye yönelik terör saldırıları tekstil ihracatının gerilemesine neden oldu. Ancak Ocak 2018 verileri sektörü umutlandırdı çünkü yüzde 20'lik bir artış yaşandı.

TİT yani Turizm-İnşaat-Tekstil… Dünya ekonomisi daralırken Türkiye ekonomisinin önemli bu üç sektöründe de ciddi sorunlar yaşandı. Özellikle de terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından...



2017 yılının ikinci yarısı ve Ocak 2018’in ihracat verileri tekstil ihracatçısının yüzünü güldürdü.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, sektörün ihracatla ilgili mevcut durumu ile hedeflerini Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Kızılgüneşlere göre 35 milyar dolar tekstil ihracatı için Türkiye’nin hammadde ve aramalı üretimini yerlileştirmesi gerek.



Türkiye zorunlu olarak üretime yöneldi, pamuk üretimindeki artıştan ihracatçı da memnun…



Kızılgüneşler, dünya ticaretindeki daralma nedeniyle 2023 ihracat hedeflerinin düşürülmek zorunda kalındığını belirtti.







HABER-KAMERA: AKIN KARA

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