Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in çağrısı ile yapılan “Üretimde Atılım İçin Türkiye- Çin İşbirliği” toplantısına Egeli sanayiciler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan sanayiciler 21. Yüzyıl İpek Yolu projesinde yer almak için hazır olduklarını vurguladılar.

Egeli sanayiciler, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in daveti ile Çin Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi müsteşarı Yuhua Liu ile buluştu. Ege Bölgesi’ndeki sanayi üretiminin temsilcileri Çin ile ilişkilere hazır olduklarını açıkladılar.



Bölgenin en büyük kuruluşları arasında yer alan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Çin ile ilişkilere hazırız” dedi.



Toplantıda söz alan iş adamları İzmir’in Asya’nın en batısı Çin’in ise en doğusunda yer almasına özenle vurgu yaptı. Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, Çin’in Çandarlı Limanı’nın yatırım planlarında öne almasını istedi.



150 milyon dolar ihracat hacmine sahip olan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar da katıldı. Yaşar, Türkiye ile Çin arasındaki karantina anlaşmasının yapılmasıyla Pınar Grubunun Çin’e gıda ihracatına hemen başlayacağını söyledi.



Türkiye’nin yer altı zenginliklerine işaret eden Yaşar, Çin’in madencilik alanında yatırım yapabileceğini, bunun için Yaşar grubunun hazır olduğunu açıkladı.



Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu da Çin’in Türkiye’deki özel sektör yatırımlarının düşük olduğunu söyledi. Zorlu, Çin ile stratejik ortaklığın uzun vadeli olmasını istedi.



Ege Bölge Sanayi Odası Meclis Üyesi Ergin Erdinç ise Çin’in Yunanistan’ın Pire yerine İzmir’deki Çandarlı limanını tercih etmesiyle daha kazançlı olacağına dikkat çekti.



Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in çağrısı ile Çinli yetkililerle bir araya gelen Egeli sanayiciler toplantıdan umutlarla ayrıldı.







HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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