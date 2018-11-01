Üretim ekonomisi tartışması sanayicilerin gündemine oturdu. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'den peş peşe üretim ekonomisine geçilmesi yönünde açıklamalar geldi.

Sanayicinin gündemi üretim ekonomisi.



Türkiye'nin önde gelen sanayi ve meslek odaları başkanlarından peş peşe açıklamalar geldi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katma değerli ürünlerin üretimine dikkat çekti.



Ankara Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısında konuşan oda başkanı Nurettin Özdebir gündeminde üretime dayalı politikalar vardı.



Ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğini vurgulayan Özdebir "üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleriyle karşı karşıya kalırız." dedi.



Ekonomist Uğur Civelek de yerli üretime yönelmeden enflasyonla mücadele edilemeyeceğini söyledi.



ulusal.com.tr











