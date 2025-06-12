Sanayide 2024’ten bu yana en büyük düşüş: Faiz politikaları etkili oldu

Ekonomist Serhat Latifoğlu, yüksek faizlerin üretim üzerinde olumsuz etkisine dikkat çekerek, “Faizler yükseldiğinde üretim yavaşlıyor, iş dünyası aynı sorunlarla karşılaşıyor” dedi. Latifoğlu, ayrıca “Son iki yılda kazançlarımız sıfıra yakın, hatta eksiye döndü. Buna ek olarak bütçeye yüksek faiz yükü bindi” ifadelerini kullandı.

Sanayi sektöründeki sorunlar sadece üretimle sınırlı değil. Borçların geri ödenememesi nedeniyle konkordatoların arttığını ve işsizliğin yükseldiğini belirten Latifoğlu, “Bu bir kısır döngü, tekrar içine girdik” dedi. Üreticiler ve iş insanlarının da artan sorunlardan dolayı mutsuz olduğunu ve son aylarda seslerini daha fazla yükselttiklerini ifade etti.

Öte yandan, TÜİK verileri yıllık bazda sanayi üretiminde yüzde 3,3 artış olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle orta ölçekli ve küçük işletmeler ciddi sıkıntı yaşıyor.

NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, “Reel sektörün sektörel bazda bazı sıkıntılarının farkındayız” diyerek, kısa vadede yaşanan zorlukların doğal olduğunu belirtti. Şimşek, enflasyonla mücadeleye işaret ederek, “2026 itibarıyla reel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak” dedi.

Uzmanlar ise makul maliyetli finansmana ulaşmanın tek yolunun enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek olduğunu vurguluyor. Bu sayede, reel sektörün 2026’dan itibaren finansmana erişiminde önemli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.