Sanayi üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 2,2 düştü. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 daraldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rakamları değerlendirdi. Yıllık bazdaki düşüş ve daralma yerine aylık bazda görülen yüzde 2,1'lik yükselişe dikkat çeken Albayrak "Pozitif trend devam ediyor" dedi... Sanayideki kur tehlikesi ise düşündürüyor. Döviz kurlarında nisan ve mayıs ayında yaşanan dalgalanmara dikkat çeken uzmanlar "Türk sanayisi olumsuz bir çizgi çizecek" uyarısında bulundu

Türkiye'nin sanayisi krizde. Üretim, yıllık bazda yüzde 2,2 düştü. 2019 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılan orana bakıldığında ise tablo daha kötü. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde etkilerden arındırılmış daralma yüzde 4,8... İmalat sanayi sektörü endeksinde ise yüzde 2,6 daralma yaşandı.



Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Geçen aya göre gerçekleşen yüzde 2,1 yükseliş "toparlanma" olarak değerlendirildi. Sanayiciler ise "umutsuz." Üreticiler, bu trendin sürmeyeceği görüşünde. Özellikle kurdaki dalgalanma düşündürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen aya göre 2,1'lik artışı "Pozitif trend devam ediyor." diyerek yorumladı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tıpkı Albayrak gibi sosyal medyadan paylaştı mesajını...



Gelen rakamlar her ne kadar dipten dönüş sinyali gibi gözükse de uzmanlar tersini düşünüyor. Bir önceki aya göre artış görülsede mart ve nisan aylarındaki kurdaki yukarı hareketlenme verileri doğrudan etkileyecek. Ekonomistlere göre, "Mayıs ve haziran aylarında Türk sanayisi olumsuz bir çizgi çizecek."



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