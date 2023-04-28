Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) bedelsiz pay berecek

Borsada işlem gören ''Sanko'' şirketi bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) yatırımcılarına yüzde 42,85714 bedelsiz pay vereceğini bildirdi. İşte detaylar...

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Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) bedelsiz pay berecek - Resim: 1 1 6

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) dev bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı.

Borsada işlem gören ''Sanko'' şirketi bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) yatırımcılarına yüzde 42,85714 bedelsiz pay vereceğini açıkladı. Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere 45.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Alınan kararla ilgili detaylar KAP aracılığıyla yatırımcılara bildirildi.

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) bedelsiz pay berecek - Resim: 2 2 6

SANKO BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

• Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinde; 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,


Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) bedelsiz pay berecek - Resim: 3 3 6

• Artırılacak olan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin; 36.530.825,12.-TL. (Otuzaltımilyonbeşyüzotuzbinsekizyüzyirmibeş Türk Lirası, Oniki Kuruş)'u Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88.-TL. (Sekizmilyondörtyüzaltmışdokuzbinyüzyetmişdört Türk Lirası, • Seksensekiz Kuruş)'u da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) bedelsiz pay berecek - Resim: 4 4 6

• Sermaye Artırımı ile ilgili ön izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.'' açıklamalarında bulunuldu.