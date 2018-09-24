Dünya piyasaları; ticaret savaşlarına, artan gümrük vergilerine ve İran’daki yaptırım kararlarına odaklanmış durumda. Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren FED’in faiz kararları da bu hafta açıklanacak.

26 Eylül'de BMGK'da “İran, nükleer anlaşma ve kitle imha silahları” oturumu yapılacak . Piyasalar bu oturumu yakından izliyor... 260 milyar dolarlık ek gümrük vergisi devreye giriyor... Bu hafta fed'in faiz kararına gözler çevrilmiş durumda..ABD ise Çin ile başlattığı ticaret savaşında bugüne kadarki en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor. Yaptırımlara 24 Eylül itibarıyla başlıyor.Washington, "haksız ticari uygulamaları" gerekçe göstererek, toplam değeri 200 milyar doları bulan yaklaşık 6 bin Çin ürüne gümrük verilerini artırıyor.Ekonomik ortam risk analizi şirketi CEO'su Saruhan Hatipoğlu, Amerika'nın ticaret savaşını kazanamayacağına dikkat çekiyor."Geriye dönüp baktığımda, Başkan Bush döneminde, bu yine yaşanmıştı. Çeliğe yüzde 30 ek vergi koydular ancak bir yıl sonra geri çekmek zorunda kaldılar. Çünkü bu Amerika'da daha çok iş gücüne neden oldu. Bu yüzden şimdi yaşanan durum çok daha ciddi. Önümüzde pek çok rakam var. Hatırlarsanız, burda oturduğumuzdan beri hiç ticaret savaşları diyerek özetlemedim durumu. Çünkü ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor. Bu durum maalesef eskisinden de kötü olacak. Ama bir dereceye kadar umut var. Çünkü Kasım'daki G20 zirvesinde iki lider biraraya geliyor. Belki bu buluşmadan birşey çıkabilir."Washinton'un vergilerine Çin'den anında misilleme geldi. 24 Eylül Pazartesi günü itibariyla, Çin ürünlerini ithal edecek ABD şirketleri yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyecek.Çantadan, pirince ve tekstil ürünlerine kadar, ek vergi kapsamına giren ürün sayısının 6 bine yaklaştığı belirtiliyor.Öte yandan gelişmekte olan ülke piyasaları da Amerikan Merkez Bankasının faiz kararına dikkat kesilmiş durumda... Uzmanlar FED'in olası faiz artırma kararının Türkiye gibi ekonomisi, kırılgan ülkeleri daha da riskli hale getirebileceği uyarısı yapıyor...