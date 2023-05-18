Sasa'da bedelsiz sermaye artırımı kararı açıklandı mı?

Şirketin mevcut 15 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2,3 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 5,2 milyar TL'ye yükseltilmesi; artırılan 2.993 milyon TL'nin 2.940 milyon TL tutarındaki kısmının 2022 yılı kârından, 52,6 milyon TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması; ortakların elinde bulundurdukları her bir hisseye %130 oranında bedelsiz hisse verilmesi; Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verildiği belirtilerek, söz konusu karar kapsamında 12.04.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştu.