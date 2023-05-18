Sasa'da bedelsiz sermaye artırımı kararı açıklandı mı?
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Firması Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu 12.04.2023 Tarihinde Yapılmıştı. Bugün (17.05.2023) SPK’dan onayı geldi. İşte detaylar...
Sasa Polyester’in 7 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. (12.04.2023) tarihinde şirketin kar payı dağıtım kararı SPK’ya iletilmişti. Bugün (17.05.2023) SPK’dan onayı geldi.
SASA PAY BİÇİMİNDE ÖDEME YAPACAK
• Şirket Sadece Pay Biçiminde Ödeme Yapacak.
• Bedelsiz kar payı dağıtımında brüt ve net 2,94 milyon TL kar payı dağıtıyor.
1TL’lik nominal hisseye brüt/net 1,27 TL’lik kar payı isabet ediyor.
• Kararda pay biçiminde ödeme yapılması kararı alınırken, nakit kar payı ödemesi yapılmayacağı da açıklanmıştı.
• Pay biçiminde ödeme yapacak olan Şirket, bedelsiz kar payı dağıtımında brüt ve net 2,94 milyon TL kar payı dağıtıyor. 1TL’lik nominal hisseye brüt/net 1,27 TL’lik kar payı isabet ediyo
Şirketin mevcut 15 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2,3 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 5,2 milyar TL'ye yükseltilmesi; artırılan 2.993 milyon TL'nin 2.940 milyon TL tutarındaki kısmının 2022 yılı kârından, 52,6 milyon TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması; ortakların elinde bulundurdukları her bir hisseye %130 oranında bedelsiz hisse verilmesi; Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verildiği belirtilerek, söz konusu karar kapsamında 12.04.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştu.
Şirketin KAP’a 7 Nisan 2023’de yaptığı bildirimde; 16 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketin 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandığını duyurmuştu.