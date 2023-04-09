SASA'dan yatırımcısına müjde

SASA POLYESTER ŞİRKETİ KURULUŞ – SERMAYE – ORTAKLIK - FAALİYETİ YAPISI

• Kuruluş yılı 1966 olan firmanın merkezi Seyhan/Adana’da.

• Borsa İstanbul’da 1996 yılından beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı %81,76 ve Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

• Şirketin sermayesi 2,3 milyon TL’dir.

• Ortaklık yapısı ise, Erdemoğlu Holding %56,46; Merinos Halı %13,25; Dinarsu Halı %7,56; ve Diğer ortaklar %22,73 şeklindedir.